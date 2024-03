RIMINI. Il giudice monocratico di Rimini ha condannato per pedofilia un giostraio di 57 anni. L’uomo è stato accusato di aver adescato dei ragazzini minorenni in un luna park del Riminese. Ora dovrà scontare una pena di un anno e 10 mesi. I fatti risalgono 2019. In occasione di una fiera dell’entroterra erano state allestite delle giostre e l’uomo aveva avvicinato i due ragazzini, all’epoca di 12 e 13 anni, offrendo loro dei giri gratuiti.