Rimini, Giorno della Memoria, il sindaco Sadegholvaad: “Non si dimentichi mai ciò che è accaduto” - Gallery

A Rimini si è svolta questa mattina la celebrazione per commemorare le vittime dei lager nazisti e di tutte le prigionie, una ricorrenza che si ripete ogni anno al Parco “Ai Caduti nei Lager 1943-1945”, in via Madrid, dove è collocato il monumento a loro dedicato. Un momento ufficiale in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti, al quale hanno partecipato autorità e rappresentanti delle associazioni e che è stato animato dai ragazzi di due classi 5^ della scuola primaria “Villaggio Nuovo” in rappresentanza del mondo studentesco riminese.

Alla cerimonia hanno partecipato il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad, Patrizia Tamburini, vicepresidente dell’A.N.E.I. (Associazione Nazionale Ex-Militari Internati), rappresentanti delle istituzioni civili e militari e delle associazioni combattentistiche e d’arma con le loro insegne.

“Come Comune di Rimini – ha commentato il sindaco di Rimini nel suo discorso rivolgendosi agli studenti presenti - da 61 anni stiamo cercando di dare il nostro contributo affinché non si perda memoria di quanto accaduto e che quella memoria sia alimento basilare ancora per il nostro oggi, attraverso le nuove generazioni, per custodire e rinnovare la memoria di questa tremenda tragedia della storia. Oggi siamo qui per posare una corona di alloro al monumento dedicato alle vittime dei lager, sappiamo però che il nostro vero compito, con i pensieri e le parole prima di tutto, continua una volta terminata questa cerimonia”.

E gli studenti saranno ancora al centro del Consiglio Comunale aperto, protagonisti di un dibattito animato e riflessioni condivise con i consiglieri e la cittadinanza, giovedì 30 gennaio, alle ore 18 nella Sala del Consiglio Comunale.