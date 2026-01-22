Rimini, Giorno della memoria: il 29 gennaio consiglio comunale straordinario aperto ai giovani

Il Consiglio comunale che si apre agli studenti diventando spazio vivo di dialogo tra generazioni. È il cuore delle iniziative dell’attività di Educazione alla memoria del Comune di Rimini, che in occasione del “Giorno della memoria” di martedì prossimo 27 gennaio) propone un calendario fitto di appuntamenti rivolti alle scuole e alla cittadinanza. “La Memoria non si eredita: si sceglie”. Con questa esortazione Palazzo Garampi ripropone anche quest’anno un appuntamento che mette al centro il protagonismo studentesco e il confronto pubblico: il Consiglio comunale straordinario aperto, in programma mercoledì 29 gennaio alle 18.30. Un momento istituzionale, sottolinea l’amministrazione, che diventa “dialogo intergenerazionale”, grazie al coinvolgimento diretto di una decina di studenti delle classi quinte, provenienti da diversi istituti superiori riminesi e protagonisti del percorso di Educazione alla Memoria che si è concluso con il viaggio dello scorso novembre in Austria, a Mauthausen, Gusen e Hartheim.

Saranno loro a portare in aula riflessioni, testimonianze e spunti per “un messaggio comune e urgente: non essere indifferenti, non rimanere passivi di fronte a ciò che ancora oggi può manifestarsi sotto forma di discriminazione, intolleranza, odio e disumanizzazione”. Tra gli eventi in programma anche il concerto con la Sinfonia n.4 di Gustav Mahler, il 27 gennaio al Teatro Galli. Un concerto dal titolo “Fra cielo e terra: il campo di Theresienstadt e la musica dei bambini”, intervallato da letture delle poesie dei bambini di Terezín. E poi l’incontro con la sopravvissuta di Auschwitz Tatiana Bucci, sabato 21 marzo al Teatro Galli.

“Siamo orgogliosi di presentare ancora una volta un programma così ricco e significativo”, sottolineano oggi alla stampa il sindaco Jamil Sadegholvaad e l’assessora Francesca Mattei. Il Consiglio comunale straordinario “rilancia l’impegno quotidiano a costruire una cultura del rispetto, della dignità umana e della responsabilità individuale”. Ogni appuntamento, aggiungono, è pensato per “trasformare il ricordo in azione concreta”.

L’attività di educazione alla memoria del Comune affonda le sue radici nel 1964, quando l’amministrazione organizzò e finanziò uno dei primi viaggi italiani per studenti nei luoghi della deportazione. Con il tempo, il progetto si è trasformato in un’attività istituzionale strutturata, capace di coinvolgere oltre 10.000 adolescenti riminesi. Con la città insignita nel 2021 del titolo di “Città della Memoria”.