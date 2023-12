Rimini, “giochiamo alla gentilezza?” Un incontro speciale per bambini sabato a Rivabella

Che cosa c’è di meglio di un po’ di gentilezza da trovare sotto l’albero di Natale? Non solo regali, quindi, ma anche gesti gentili e solidali. Nasce da questa idea “Gentilezza sotto l’albero”, promosso da Be kind, una realtà nata proprio per promuovere gesti gentili attraverso iniziative di solidarietà, in collaborazione con Parrocchia di Rivabella, Anspi Rivabella e Ci.vi.vo Rivabella. L’iniziativa è aperta a tutti, in particolare a bambini e ragazzi, ed è gratuita. Si svolgerà nel Teatro della Parrocchia di Rivabella (in via Coletti 174, con ampio parcheggio) sabato 30 dicembre dalle 15 alle 17.