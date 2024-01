Rimini, getta alcool per ravvivare le braci: investita da una fiammata, ha ustioni sull’80 per cento del corpo - Gallery

Gettano alcool per ravvivare le braci, ma vengono investiti da una fiammata e finiscono entrambi all'ospedale. Verso le 12, la mattinata si è chiusa in modo tremendo per una coppia in via Zurigo a Rimini, con una donna di ottanta anni trasportata in elicottero al Bufalini con ustioni sull'80 per cento del corpo. Ricoverato a Cesena anche il compagno che era con lei in casa con ustioni meno gravi, trasportato in ospedale in ambulanza. Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza l'ambiente, con i rilievi a cura della Polizia di Stato.