Rimini, gattina presa a fucilate destinata alla morte: “Già 6 segnalazioni di maltrattamenti agli animali nel 2024”

Continuano purtroppo a verificarsi sul territorio riminese episodi di maltrattamenti e violenza nei confronti di animali. L’ultimo, di questi giorni, è stato segnalato da un privato cittadino all’ufficio benessere degli animali, che è intervenuto nella zona di Sant’Aquilina per il caso di una gattina ferita da pallini di fucile da caccia ad opera di qualche sconosciuto. I danni subiti da questa gatta sono seri, rimarrà invalida in modo permanente ed è condannata a una lenta morte per avvelenamento da piombo.

“In primo luogo - afferma l’assessora al Benessere degli Animali Francesca Mattei- non mi stancherò mai di denunciare questi gesti vili, nei confronti dei quali esprimo la più netta condanna sia per la cattiveria fine a se stessa, sia per la pericolosità del gesto. In secondo luogo, colgo l’occasione per fare un appello ai cittadini affinché questi fenomeni esecrabili non si ripetano: chiunque ne venga a conoscenza, non esiti a segnalarli all’ufficio benessere e ai volontari”.

Mattei ricorda inoltre che i maltrattamenti e il mancato benessere degli animali sono puniti dal codice penale all’art. 544-ter, ai sensi del quale chiunque cagiona una lesione ad un animale è punito con la reclusione da 3 a 18 mesi o con una multa da 5mila a 30 mila euro. “Le segnalazioni - aggiunge l’Assessora - da luglio a dicembre 2023 sono state ben 78 a cui si aggiungono le 6 già arrivate in questi primi giorni del 2024. Il centralino dell’Ufficio per i Diritti e il Benessere degli Animali risponde al numero 347.6988629. Lo sportello, nato da una collaborazione tra il Comune di Rimini, la Cooperativa Cento Fiori, le Guardie Fare Ambiente e ENPA, ha la funzione di rispondere alle domande e alle segnalazioni della cittadinanza, organizzare iniziative di sensibilizzazione e controllare che il regolamento regionale sul benessere degli animali venga adeguatamente applicato. A tutti i volontari dell’ufficio benessere degli animali che si rendono protagonisti di decine di interventi va il ringraziamento dell’amministrazione comunale per il lavoro prezioso che fanno quotidianamente”.