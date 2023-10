Rimini, “gas e luce, occhio alle bollette truffa con loghi falsi e finti sconti”

«Vengono da noi, preoccupati. E ci chiedono cosa devono fare. Molti arrivano, addirittura, col nuovo contratto in mano». Graziano Urbinati, presidente Federconsumatori Rimini, lancia l’allarme sui “furbetti” del gas e della luce che «da una quindicina di giorni stanno tentando queste truffe anche in Riviera».

Un problema esploso da poco tempo in modo deciso: «Almeno venti cittadini hanno bussato ai nostri sportelli chiedendoci se fossimo informati su queste nuove offerte - spiega Urbinati -. E sette, otto di loro ci hanno portato il nuovo contratto già firmato, addirittura peggiorativo rispetto a quello precedente, perché alla fine avranno spese maggiori per riscaldamento ed energia elettrica. Contratto che abbiamo girato ai nostri legali per l’annullamento, anche se non sarà facile»..

L’articolo completo sul Corriere Romagna in edicola