Rimini. Gas e luce, allarme Federconsumatori: raffica di bollette truffa

«Vengono da noi, preoccupati. E ci chiedono cosa devono fare. Molti arrivano, addirittura, col nuovo contratto in mano». Graziano Urbinati, presidente Federconsumatori Rimini, lancia l’allarme sui “furbetti” del gas e della luce che «da una quindicina di giorni stanno tentando queste truffe anche in Riviera». Un problema esplodo da poco tempo in modo deciso: «Almeno venti cittadini hanno bussato ai nostri sportelli chiedendoci se fossimo informati su queste nuove offerte - spiega Urbinati -. E sette, otto di loro ci hanno portato il nuovo contratto già firmato, addirittura peggiorativo rispetto a quello precedente, perché alla fine avranno spese maggiori per riscaldamento ed energia elettrica. Contratto che abbiamo girato ai nostri legali per l’annullamento, anche se non sarà facile».

I vari canali

Telefonate, ma anche messaggi su Facebook o su altre piattaforme social. Operano così, promettendo grossi risparmi e veicolando il messaggio con slogan come “Promozioni Energia - Sconti”, oppure “Offerta Energia e Gas” «e - aggiunge Urbinati - mettendo in grande evidenza i loghi di Hera, Iren, Enel, ovvero i principali soggetti del settore della distribuzione di energia, ingenerando, in chi riceve queste pubblicità, la certezza di avere di fronte una di quelle aziende».

I moduli

Ma non è così, anche se il cittadino interessato viene rassicurato, dall’altro capo del telefono, dall’affermazione: «Siamo un soggetto che lavora per i maggiori operatori del settore».

«Si tratta, invece – sottolinea Urbinati - di soggetti autonomi, dal nome ignoto e dalla sede ignota, che propongono contratti dai contenuti oscuri, solitamente di soggetti diversi da quelli che appaiono nelle inserzioni. Soggetti difficilmente identificabili».

L’associazione dei consumatori entra, quindi, nel merito della questione. «Il contatto avviene tramite la compilazione di un modulo online, al quale segue un contatto telefonico con un operatore che, spesso in un italiano zoppicante, propone un contratto dai prezzi strabilianti, senza far cenno al nome del fornitore. E chi ha compilato il modulo e fornito la propria mail, senza poi accettare il contratto, si è anche ritrovato con un contratto non richiesto, che peggiorava le proprie condizioni. Il consiglio, perciò è di evitare di dare credibilità a questi soggetti, e di rivolgersi a noi se si è stati ingannati».