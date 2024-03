Rimini, fugge per evitare l’etilometro. Inseguimento nella notte, travolge altre auto e un monopattino e si schianta contro un hotel VIDEO GALLERY

Rocambolesco inseguimento nella notte a Rimini, concluso contro la porta d’ingresso di un hotel dopo aver travolto un’auto e un monopattino. E’ accaduto verso le 2:15 di sabato 2 marzo 2024 in viale Regina Margherita, all’altezza intersezione con via Latina a Miramare. Stando a quanto ricostruito finora due pattuglie della squadra di pg della Polizia locale di Rimini stavano effettuando dei controlli con l’etilometro quando una Jeep Renegade con tre cittadini cinesi a bordo (un uomo e due donne) si è data improvvisamente alla fuga. E’ così scattato un inseguimento ad alta velocità in direzione nord conclusosi in prossimità dell’incrocio tra via Regina Elena e via Pascoli quando la Jeep ha urtato una Volkswagen Polo in transito ferendo il conducente e ha travolto un monopattino ferendo il ragazzo alla guida. Colpite anche un’Audi A4, una Peugeot 207 e un Fiat Ducato che erano parcheggiate. Nella collisione con l’Audi la Jeep ha perso una ruota e fuori controllo ha abbattuto un palo dell’Enel che sosteneva anche la linea filobus, terminando la sua corsa schiantandosi dentro la porta d’ingresso dell’ I-Suite hotel. Successivamente gli occupanti del veicolo hanno cercato di nascondersi scendendo una scala di servizio esterna dell’albergo, ma all’arrivo degli agenti sono stati fermati. Sul posto anche il 118 e i vigili del fuoco, con viale Regina Elena temporaneamente chiuso per rilievi dell’incidente e la messa in sicurezza delle linee elettriche.

Alla fine un cittadino cinese, classe 1987 è stato arrestato. Raggiunto sul posto dalle due pattuglie della polizia locale, il conducente, a bordo dell’auto presa a noleggio insieme a due connazionali, ha provato a fare resistenza, ha rifiutato di sottoporsi al test etilometrico ed è stato poi identificato e arrestato, in attesa del processo per direttissima di questa mattina. Tre le persone che sono rimaste ferite, fortunatamente non di grave entità, che sono state accompagnate in ospedale per accertamenti.