Rimini. Fugge e sperona le auto della polizia. Catturato dopo un lungo inseguimento, ora andrà a processo

RIMINI. Insieme a due complici si è reso protagonista di una fuga in auto a folle velocità con tanto di posti di blocco forzati e volanti speronate. Un agente di polizia è rimasto anche contuso. Ora per l’autista della piccola “banda”, un 32enne bosniaco residente a Rimini, senza patente, prima si sono aperte le porte del carcere e ora che è giunto il momento del giudizio è atteso in Tribunale martedì 11 giugno.

Tutto risale alla fine febbraio quando il terzetto viene intercettato alle Celle a bordo di un’auto rubata. Alla vista delle forze dell’ordine il driver inverte bruscamente la direzione di marcia e a velocità molto sostenuta cerca di fare perdere le tracce imboccando via Tonale. Il risultato è esattamente l’opposto e si scatena un inseguimento che dura non poco con tanto di semafori rossi e zig zag fra gli altri mezzi in circolazione sulle strade. L’inseguimento finisce quando il semiasse dell’auto dei fuggitivi cede di schianto. La vettura si ferma e l’autista cerca una via di fuga provando a saltare il guard rail. Nulla da fare. Gli agenti lo bloccano e l’avventura termina ai Casetti. Dei due complici uno cerca di allontanarsi ma viene fermato quasi immediatamente, l’altro non riesce neppure a uscire dall’abitacolo perché la portiera danneggiata non si apre.

Il 32enne è atteso dal giudice l’11 giugno e oltre alla ricettazione gli vengono contestati i reati di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e danneggiamento dei beni dello Stato. Per non parlare del possesso ingiustificato di attrezzi da scasso e guida senza patente.

---l’articolo completo sul Corriere Romagna oggi in edicola---