Rimini, fra metromare e nuovo casello A14 la stazione della fiera sarà hub della mobilità

RIMINI. La stazione Riminifiera ha un futuro da hub della mobilità a servizio della città di Rimini, tra nuovo casello autostradale della A14, potenziamento delle fermate dei regionali, prolungamento del Metromare e nuova dotazione di parcheggi. Ne parla questa mattina in commissione l’assessore a Viabilità e Urbanistica Roberta Frisoni rispondendo ai quesiti della minoranza in merito alle delibere per l’ampliamento, temporaneo e non, della Fiera. Sul nuovo casello della A14, spiega senza essere in grado di fornire elementi specifici sulla progettazione, l’amministrazione attende la risposta alla richiesta di incontro avanzata con la Regione ad Autostrade per l’Italia per approfondire assieme a Italian exhibition group la proposta sul tavolo. Comunque, precisa, del tema si parla grazie a una specifica osservazione del Comune che è stata inserita nel Piano regionale de trasporti, Prit. Con la società fieristica nata dalla fusione tra Rimini e Vicenza, “più che interessata” alla questione, prosegue l’assessore, è stato fatto un lavoro per “abbozzare un progetto preliminare e capire la fattibilità dell’opera”, che “non è così banale” prevedendo oltre al casello il raccordo diretto con l’ingresso ovest del quartiere fieristico. Anche per la variante alla Statale 16, aggiunge Frisoni, sono state presentate osservazioni dal Comune per chiedere che lo svincolo di uscita si colleghi all’ingresso ovest. Insomma “agiamo in tutte le sedi per migliorare l’accessibilità alla fiera dal lato ovest”, dove sono già presenti le infrastrutture viarie, e “non solo sulla gomma”, che è comunque “il primo obiettivo”.

L’estensione del Metromare porterà un’ulteriore fermata sul lato ovest per la fiera e si punta a potenziare il servizio ferroviario facendo fermare i regionali non solo in occasione delle grandi fiere. Da qui la trasformazione futura dello scalo in hub della mobilità, “con un sistema di sosta importante, anche pubblico”, tra la convenzione già in essere con Ieg e gli stalli in arrivo con il padiglione temporaneo a est e a seguire la grande “cupola” a ovest, a raso o in strutture multipiano.