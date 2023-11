A causa delle forti raffiche di vento questa mattina si è spezzato un grosso pino posizionato all'interno di un giardino in via Roma, nei pressi dell'incrocio con via Gambalunga. L'albero non ha comunque ostruito la sede stradale e la circolazione è proseguita sotto il controllo della polizia locale. Sono intervenuti i vigili del fuoco per transennare e mettere in sicurezza l'area. Successivamente il tratto di strada è stato chiuso al traffico per permettere il taglio dei rami e del tronco.