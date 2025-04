Rimini, fondo sostegno alla povertà: oltre 330 mila euro per sostenere persone e famiglie in difficoltà

Un aiuto concreto per chi vive situazioni di difficoltà economica e sociale. Il Comune di Rimini ha aggiudicato il servizio di accompagnamento socio-educativo rivolto a cittadini adulti e famiglie che si trovano in condizioni di povertà e fragilità. Si tratta di un servizio fondamentale, pensato per affiancare le persone nei loro percorsi di autonomia, offrendo supporto direttamente a domicilio e sul territorio. Il tutto con uno sguardo attento a chi accede ai servizi sociali del Distretto di Rimini e, in particolare, ai beneficiari delle misure di sostegno al reddito.

Il cuore pulsante dell’intervento è la figura dell’educatore professionale, che opera in stretta sinergia con l’assistente sociale responsabile del caso. Almeno tre educatori saranno coinvolti nella gestione degli interventi, attraverso visite domiciliari, attività di counseling, orientamento e sostegno nella vita quotidiana. L’educatore avrà il compito di redigere, per ogni utente o nucleo familiare, un Piano Educativo Individualizzato (PEI) che stabilisce obiettivi, azioni, tempi e modalità di monitoraggio dell’intervento.

Il progetto, in particolare, sarà finanziato con le risorse del Fondo Povertà 2023 per un importo totale di oltre 330mila euro. Dal 2022, è stato investito complessivamente oltre un milione di euro.

Al centro del servizio ci sono le persone con un percorso educativo strutturato appunto per aiutare gli utenti a raggiungere obiettivi formativi, lavorativi, abitativi e relazionali, valorizzando le loro capacità e rafforzando la rete sociale e territoriale attorno a loro. Tra le attività previste ci sono colloqui individuali, visite domiciliari, attività di gruppo, orientamento e supporto alla gestione del bilancio familiare.

L’intervento si inserisce in una più ampia strategia di ‘presa in carico complessiva del nucleo familiare’, che i servizi sociali del Distretto Rimini portano avanti integrando competenze e risorse, anche in collaborazione con enti del terzo settore, scuole, centri per l’impiego e servizi sanitari. “Un progetto importante, indispensabile,- è il commento dell’assessore alla protezione sociale del comune di Rimini, Kristian Gianfreda - soprattutto in un periodo in cui le fragilità sociali rischiano di ampliarsi. È in questo contesto che la prossimità diventa uno strumento fondamentale per ricostruire fiducia e dignità”.