Rimini. Folle rissa, sfregia il rivale in amore con una bottiglia e gli recide un’arteria

Finisce con i vetri aguzzi di una bottiglia piantati in faccia e una fuoriuscita di due litri di sangue, il battibecco esploso alle prime ore del mattino di ieri, tra un gruppo di quattro persone. Lui, lei, l’amico che non è forse “solo amico”, e un altro uomo. Tutti amici, fino a quando la gelosia dell’attuale compagno della donna (lui 38 anni, lei 40, entrambi riminesi) non urta la sensibilità dell’altro, anche lui riminese di circa 40 anni, al punto da spingerlo a spaccare il collo di una bottiglia trovata a terra e iniziare a colpire furiosamente al volto il “rivale” in amore. Grida, calci, sangue, il tutto sotto gli occhi della fidanzata, immobilizzata dall’amico dall’aggressore, che secondo quanto ricostruito avrebbe incitato il 40enne a non mollare la presa.

Siamo nei pressi di via Casti, in un popoloso quartiere residenziale, e le urla nel cuore della notte, poco prima delle 4, svegliano i residenti che danno l’allarme. Quando una volante della polizia di Stato si presenta sul posto, gli agenti si trovano di fronte a una donna sconvolta e un uomo ricoperto di sangue, ma ancora cosciente. Gli agenti gli tamponano le ferite alla testa, anticipando l’arrivo dell’ambulanza e forse salvandogli la vita. Poi, dopo essersi fatti raccontare l’accaduto, in mattinata raggiungono i due “amici”, indicati come gli aggressori, e li portano in carcere.

Danni anche all’occhio

L’accusa nei loro confronti, mossa dal sostituto procuratore Davide Ercolani, è quella di deformazione dell’aspetto mediante lesioni permanenti al viso, introdotta col Codice rosso del 2019 in seguito alla vicenda di Gessica Notaro, che prevede una pena da 8 a 14 anni di reclusione. I colpi di bottiglia hanno infatti causato la recisione dell’arteria temporale sinistra, generando l’abbondante perdita di sangue, e anche una frattura dell’orbita oculare. La prognosi, per ora, rimane riservata, ma è stato dichiarato scampato il pericolo di vita.

I due uomini arrestati sono assistiti dall’avvocato Piero Ippoliti e compariranno davanti al giudice per l’udienza di convalida dell’arresto domani mattina.

La storia

Secondo quanto emerso nelle fasi iniziali delle indagini, prima della lite furiosa i quattro avrebbero trascorso la serata insieme, essendo gli uni amici degli altri. Gli animi si sarebbero surriscaldati quando il 38enne compagno della 40enne avrebbe iniziato a insinuare che tra la fidanzata e l’amico ci sarebbe stata una “simpatia”, asserendo che la donna era abile “nell’incantare” gli uomini. Più tardi, mentre erano tutti e quattro a bordo della stessa auto, avrebbe iniziato a lanciare accuse di infedeltà e a quel punto il 40enne e l’amico sarebbero scesi, e mentre l’altro bloccava la fidanzata, il “rivale” ha spaccato la bottiglia colpendo ripetutamente in faccia e alla testa il compagno dell’amica, infierendo anche con calci e pugni fino all’arrivo della polizia, quando si è dato alla fuga insieme all’amico.