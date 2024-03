RIMINI. A causa del maltempo saranno rinviate a sabato 23 marzo le tradizionali fogheracce di Rimini in programma per questa sera. Lo comunica in una nota il Comune di Rimini. L’appuntamento con la festa della fogheraccia al Porto con i tradizionali mercatini e con quelle tra Viserba, Viserbella, San Giuliano e Torre Pedrera si svolgeranno sabato prossimo.