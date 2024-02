Una colonnina arancione autovelox abbattuto a Rimini. L’atto vandalico si è verificato sulla via Marecchiese in direzione monte, quasi all'angolo con via Osteria Pettini. La colonnina è stata abbattuta in corrispondenza di un attraversamento pedonale a raso, in un punto molto delicato per i pedoni. Sul posto le pattuglie della polizia locale di Rimini, che hanno provveduto al recupero della colonnina. L’amministrazione comunale provvederà a ricollocarla nelle prossime ore.