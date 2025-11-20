Rimini. Fissato il processo per l’aggressore di piazza Malatesta

È stata fissata per metà gennaio davanti al collegio penale la prima udienza del processo nei confronti di un 20enne italiano di origine marocchina, ritenuto uno dei presunti colpevoli della violenta aggressione avvenuta nella notte tra il 19 e il 20 maggio in piazza Malatesta ai danni di un 22enne riminese. Accolta quindi dal gip Vinicio Cantarini la richiesta del pm Luca Bertuzzi. Il giovane, in carcere da inizio ottobre e difeso dall’avvocato Maria Rivieccio, è accusato di rapina, estorsione e lesioni personali aggravate.

Secondo quanto emerso dalle indagini, la vittima era stata avvicinata in piazza Malatesta da alcuni giovani che, vedendolo con una birra in mano, gli avevano chiesto di assaggiarla. Con questo pretesto gli presero lo smartphone che aveva in tasca per poi chiedergli prima 30 euro e poi 50 euro per restituirglielo. Il 22enne, una volta ammesso di trovarsi senza contanti, è stato accompagnato fino allo sportello bancomat più vicino così da poter prelevare la somma pretesa, altrimenti sarebbe “finita male”. Il giovane impaurito non è però riuscito a prelevare e così uno dei malviventi prima lo ha afferrato per il collo, poi lo ha colpito violentemente alla testa con una bottiglia di vetro che si è frantumata nell’impatto. Soccorso dai sanitari del 118, il 22enne sanguinante è stato trasportato all’ospedale Bufalini di Cesena dove è stato dimesso dopo un delicato intervento chirurgico con una prognosi di 44 giorni. Sul posto anche i carabinieri, ma al loro arrivo i malviventi si erano già dileguati. Le indagini dell’Arma hanno poi portato all’arresto del 20enne, mentre al momento dei complici non c’è alcuna traccia.