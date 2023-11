Rimini. Figli negati alla madre per tre anni, assolte le assistenti sociali

Il Tribunale di Rimini ha assolto “per non aver commesso il fatto”, l’ex responsabile del servizio Tutela minori dell’Ausl di Rimini Laura Pulvirenti (ora in pensione) e la collega Tiziana Valer, alla guida del Servizio sociale, alla sbarra con l’accusa di mancata esecuzione dolosa di un ordine del giudice. La prima doveva rispondere anche di diffamazione nei confronti della famiglia che aveva preso in affido i bimbi al centro della vicenda. Le due dirigenti, difese dagli avvocati Luca Ventaloro e Martina Montanari, erano accusate d’aver deciso di interrompere arbitrariamente per tre anni gli incontri periodici tra madre e figli, come stabilito dal Tribunale dei Minori di Bologna, sulla base di una relazione non più attuale al momento della comunicazione all’autorità giudiziaria felsinea. La loro assoluzione era stata chiesta anche dal pubblico ministero Davide Ercolani. Importante è stata la fase dibattimentale dove è emerso che la denunciante è stata indagata in un altro procedimento per stalking ed è a processo per falsa testimonianza.