Rimini Fiere, Ieg vola: utile netto in nove mesi da 9,6 milioni contro la perdita di 8,9 di un anno fa

Italian Exhibition Group, la società nata dall’unione delle Fiere di Rimini e Vicenza, oggi quotata a Piazza Affari, diffonde i numeri di esercizio dei primi nove mesi dell’anno, approvati in assemblea dei soci. Al 30 settembre, Ieg segna 152,4 milioni di euro di ricavi e un Ebitda adjusted di 33,8. L’utile netto è pari a 9,641 milioni, contro la perdita di 8,9 milioni registrata nello stesso periodo dell’anno scorso. “I risultati conseguiti al 30 settembre- evidenzia l’ad di Ieg Corrado Arturo Peraboni- confermano l’andamento estremamente positivo di questo 2023, dove registriamo per il terzo trimestre consecutivo volumi di fatturato record e una marginalità progressivamente crescente, che ci hanno permesso di continuare gli investimenti per espandere sia in Italia sia all’estero il nostro portafoglio prodotti”. Aggiunge Peraboni: “Grazie alle performance conseguite prevediamo di chiudere il 2023 con risultati superiori agli obiettivi strategici del nostro piano industriale, che ci permetteranno di affrontare il 2024 e i successivi anni di piano con solide basi per sostenere la crescita e gli investimenti”. In particolare, Ieg prevede di superare i volumi di fatturato atteso per il 2023, migliorando sia la marginalità sia la posizione finanziaria netta. Tra gli altri numeri, nel terzo trimestre 2023 si registra inoltre una variazione dell’area di consolidamento che ha contribuito alla crescita del fatturato per 6 milioni (+5,6%), grazie alle acquisizioni di My Plant & Garden in Italia, Jewellery Event (Sije), Café Asia e Sweets & Bakes Asia & Restaurant Asia (Cara) a Singapore, MundoGeo e DroneShow in Brasile.