Si è presentato anche il vescovo Nicolò Anselmi questa mattina al parco Marecchia, dove era in corso la Giornata della visibilità transgender, organizzata dal Gruppo Trans & Non-binary di Arcigay Rimini. Il monsignore ha salutato tutti i presenti e si è divertito anche con il tiro alla fune. Poi ha ricordato che «la Chiesa non esclude nessuno, come ha detto anche Papa Francesco».