Rimini, festa abusiva a tutto volume a Marina Centro: multa e denuncia per il gestore di un locale

La Polizia di Rimini è intervenuta presso un locale di Marina Centro, dove ha accertato una serie di irregolarità e, in particolare, lo svolgimento di un evento di spettacolo danzante senza alcuna autorizzazione. Nello scorso fine settimana, intorno alle 23, il personale della Divisione Polizia Amministrativa della Questura di Rimini è intervenuta in un locale dove all’esterno si era accalcata molta gente e dal quale proveniva musica ad alto volume, udibile dalla strada.

Una volta all’interno del locale gli agenti verificavano la presenza di un deejay che intratteneva i presenti a ritmo di musica ed un notevole affollamento di persone che, utilizzando pressoché tutta la superficie del locale, stavano ballando con tanto di luci stroboscopiche.

Il titolare del locale non ha fornito l’adeguata autorizzazione e dagli uffici comunali emergeva che il locale non era mai stato autorizzato ad effettuare attività di spettacolo o intrattenimento danzante. Inevitabile la multa per il gestore, denunciato a piede libero presso la locale Procura della Repubblica per la mancanza della agibilità dei locali al tipo di attività in corso.