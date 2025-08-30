Rimini. Fermato in auto senza patente dichiara false generalità: arrestato un 44enne

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Rimini hanno arrestato in flagranza di reato un cittadino italiano di 44 anni, residente in provincia, accusato di aver fornito false dichiarazioni a pubblico ufficiale sulla propria identità.

L’episodio è avvenuto durante i controlli alla circolazione stradale effettuati nel capoluogo. I militari hanno fermato il veicolo condotto dall’uomo che, alla richiesta dei documenti di identificazione, ha dichiarato di esserne sprovvisto poiché li aveva smarriti, aggiungendo di essere diretto presso un ufficio di polizia per sporgere denuncia.

Quando i Carabinieri hanno chiesto di declinare le proprie generalità per procedere agli accertamenti di rito, l’uomo ha fornito nome e cognome che successivamente sono risultati inesistenti. Le verifiche approfondite hanno rivelato che le false attestazioni sull’identità erano verosimilmente finalizzate a eludere il controllo, poiché il 44enne risultava privo della patente di guida, già ritirata a causa di precedenti violazioni al Codice della Strada.

L’uomo è stato quindi tratto in arresto per il reato di false dichiarazioni a pubblico ufficiale e sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione. Il rito direttissimo è stato fissato per la mattinata odierna presso il Tribunale di Rimini, come disposto dalla Procura della Repubblica locale.