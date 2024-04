Rimini, ferisce con un coltello l’ex compagna in stazione: scatta l’arresto

Nella nottata di ieri la Polizia Ferroviaria di Rimini ha tratto in arresto un italiano, per atti persecutori e lesioni aggravate ai danni della sua ex compagna, anch'essa italiana. La donna, dopo essere stata minacciata verbalmente, picchiata e ferita più volte al braccio con un coltello, è riuscita a chiedere aiuto agli agenti della Polizia Ferroviaria che si trovavano nel Piazzale antistante impegnati nel servizio di controllo del territorio; agli agenti si è subito dopo avvicinato anche l'uomo che ha continuato con le sue minacce verbali nei confronti della donna, incurante della presenza degli operatori Polfer. La donna è stata immediatamente soccorsa dagli agenti e successivamente accompagnata dal 118 all’ospedale. L'uomo è stato prontamente bloccato e tratto in arresto dagli agenti; sentito il P.M. di turno della Procura della Repubblica di Rimini, ha disposto l'accompagnamento dell’uomo presso la locale Casa Circondariale in attesa dell'udienza di convalida. Contestualmente è stato altresì deferito all'Autorità Giudiziaria, poiché destinatario del Provvedimento del Foglio di Via Obbligatorio emesso dal Questore di Rimini.