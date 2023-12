Rimini. Ex Questura in stato di abbandono. Asi contro il Comune: “Vuole aspettare almeno dieci anni”

Una “flebile speranza”. Ariminum sviluppo immobiliare nutre poca fiducia che l’amministrazione comunale di Rimini “si ravveda dal suo arroccamento” sul niet al progetto presentato per l’area dell’ex nuova Questura. L’incontro di ieri pomeriggio ha infatti confermato come Palazzo Garampi, ritiene la società, intenda “rimandare di almeno dieci anni l’intervento sul ‘mostro’ di via Ugo Bassi, avendo infatti deciso di ricomprenderlo nella pianificazione urbanistica congiunta con la caserma Giulio Cesare e lo stadio”. E si tratta di una “posizione preoccupante per la città”, non c’è “alcuna fretta” di rigenerare l’area e sono “le altre due ad avere la priorità in questa fase”, sebbene “ancora prive di un progetto”. Certo, prosegue Asi, c’è apertura verso il supermercato ma con “tanta attenzione alle aree accessorie, che per il nostro modello di lavoro sono invece essenziali”. Il Comune, continua Asi, fa un “processo alle intenzioni”, basandosi su “semplici illazioni, ipotesi il cui verificarsi siamo pronti ad escludere”. E “per bloccare tutto, sono pronti a imporci norme che non esistono”. Asi ha analizzato l’intervento, composto da 1.500 metri quadrati di supermercato, 4.500 di sue superfici accessorie e 17.600 di altre funzioni, “dimostrando che non impatta negativamente sul traffico”. Senza dimenticare i diversi “interessi pubblici oggettivi”, come la concessione gratuita di aree per la realizzazione delle palazzine pubbliche così da risparmiare il denaro per l’esproprio e la realizzazione di piazze, parchi, parcheggi e giardini. Ma “tutto ciò all’amministrazione non interessa”. La società immobiliare la interroga allora su “quanti metri quadrati diminuire le altre funzioni affinché si trovi un punto di equilibrio”. Temendo però che la domanda “non troverà risposta perché abbiamo percepito che c’è interesse a far passare solo il tempo, come se la città potesse permetterselo”. Perché “non far realizzare il supermercato è più importante”. Così “il Comune sta decidendo di non decidere, rimandando la partita di almeno dieci anni”. Asi comunque non si arrende e come esplicita il responsabile del progetto Riminilife, Marco Da Dalto, “andremo avanti con forza con le azioni intraprese. Oltre ai ricorsi promossi e l’invito al ministero a vigilare, speriamo che qualcuno risponda a semplici domande”. Da Dalto ricorda infatti che “quando Conad s’è aggiudicata l’asta provvisoria dell’ex Questura nessuno della giunta e del consiglio ha detto nulla”, mentre quando “Asi se l’è aggiudicata il sindaco” l’ha definito “un pessimo affare” e “il capogruppo del Partito democratico in questi due anni di polemiche, dipendente Conad, ci accusa di arroganza”. Ecco perché è “flebile la speranza, per la città, che l’amministrazione si ravveda dal suo arroccamento”.