Rimini. Ex poliziotto salta un posto di controllo. Ubriaco, semina il panico per 20 minuti

Ex poliziotto ubriaco, forza un posto di blocco della Polizia locale e si lancia in una fuga spericolata: arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. Un recidivo il 53enne che dopo una notte in cella di sicurezza ieri mattina è stato accompagnato in Tribunale dove, dopo la convalida dell’arresto, è stato rimesso in libertà. Tornerà in aula il 21 novembre. Il giudice, infatti, non ha potuto accogliere la richiesta di patteggiamento presentata dal suo difensore, l’avvocato Matteo Paruscio. L’ex poliziotto, infatti, ha pendenti diverse cause sempre per guida in stato di ebrezza: la patente gli è stata ritirata nel 2015 e nel 2017, dopo l’ennesimo etilometro positivo, gli era poi stata revocata. Ha però potuto tornare al volante dopo aver ridato l’esame nel 2021.

L’inseguimento

Venti minuti è durato l’inseguimento iniziato al posto di controllo a Miramare in via Martinelli, all’incrocio con via Principe di Piemonte. L’ex poliziotto che ha prestato servizio in Romagna, vista la pattuglia in borghese della Squadra di Pg della Polizia locale, anziché fermarsi ha pigiato a fondo l’acceleratore, ha puntato e “strappato” la paletta di mano ad un agente, per poi scappare.

Dopo una fuga pericolosa con sorpassi a destra e diverse situazioni di rischio per la circolazione, è stato fermato e sottoposto al test dell’etilometro. Positivo all’esame (0,64 grammi di alcol per litro di sangue) è stato sanzionato e ammanettato per resistenza a pubblico ufficiale.

Multe e denunce

Sono stati 37 i veicoli a motore fermati. Quattordici le sanzioni elevate dalla pattuglia, contestate ad altrettanti conducenti trovati positivi all’etilometro. Per cinque di loro è scattata la sanzione più lieve, quella legata solo alla violazione di tipo amministrativo, che prevede una multa di 544 euro, il ritiro della patente di guida da tre a sei mesi e la decurtazione di sei punti. Otto persone invece si sono viste notificare la sanzione più grave prevista dall’articolo 186 (comma 2 lettera “B”), per il quale la sospensione passa da sei mesi a un anno, i punti decurtati diventano 10: sono stati anche denunciati. Due sono invece i neopatentati che con l’alt della Polizia locale si sono visti arrivare anche una multa di 169 euro e la decurtazione di 5 punti sulla patente.