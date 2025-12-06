Rimini, ex colonia Enel: via libera alla demolizione

Viaggia su un doppio binario parallelo il progetto di riqualificazione dell’ex colonia Enel, l’immobile di viale Regina Margherita oggi in disuso e in stato di abbandono e che sarà al centro di un importante intervento di trasformazione e valorizzazione integrato col Parco del Mare. Il progetto si sviluppa in due fasi: la prima prevede la demolizione dell’immobile e la sistemazione dello spazio, la seconda prevede invece la vera e propria riqualificazione dell’area, intervento che permetterà ad un luogo oggi fonte di degrado di diventare nuovo spazio pubblico, riqualificato e da vivere.

Dopo l’approvazione due settimane fa del documento di fattibilità tecnico economica, nell’ultima seduta la Giunta Comunale ha dato il via libera al progetto esecutivo per la prima decisiva fase dei lavori. Un passaggio che consentirà di avviare entro l’anno la gara per l’affidamento della demolizione dell’immobile e della prima sistemazione dell’area, per un investimento complessivo di 4 milioni di euro. L’avvio del cantiere è previsto entro la fine del mese di marzo 2026 con l’obiettivo di completare i lavori entro l’estate, consegnando alla città uno spazio ritrovato, con una nuova apertura visiva verso il mare.

In parallelo avanza l’iter della seconda fase di intervento: nella stessa seduta la Giunta ha approvato il documento di indirizzo alla progettazione per la realizzazione di quella che sarà la nuova piazza della città sul mare, opera co-finanziata dalla Regione Emilia-Romagna attraverso il “Bando Rigenerazione Urbana 2024”.

Si tratta di una prima strategia operativa, che sarà sviluppata nelle successive fasi progettuali, che ridisegna l’area che, oltre ad essere architettonicamente e sotto gli aspetti ambientali integrata nel Parco del Mare, metterà a disposizione più funzioni per cittadini, giovani e famiglie, turisti, per promuovere attività culturali, sportive, ricreative e sociali e contribuire a far vivere la zona in ogni stagione dell’anno.

Tra gli aspetti di novità di questo intervento di rigenerazione c’è la possibilità di avviare una collaborazione pubblico-privata per inserire maggiori servizi, coerenti con il Piano dell’arenile, allo scopo di rendere sempre più fruibile per tutti il nuovo spazio urbano. Le linee guida progettuali approvate saranno articolate e approfondite anche sulla base dei contributi di idee della città e delle realtà della zona.

Questa seconda fase di interventi è sostenuta un investimento di 2,5 milioni, co-finanziata al 50% dalla Regione Emilia Romagna e si prevede possa partire dopo l’estate 2026.