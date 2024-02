Rimini, estorsione a imprenditore: trans bulgara si costituisce

E’ finita questa mattina la latitanza della 31enne trans bulgara inseguita da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere con l’accusa di estorsione ai danni di un facoltoso cliente che avrebbe ricattato con un complice già dietro le sbarre, chiedendo fino a 60mila euro per non rivelare alla moglie dei loro incontri a luci rosse che aveva ripreso all’insaputa della vittima. Rientrata in Italia nel fine settimana subito dopo la dimissione dall’ospedale in patria dove dice di essere stata ricoverata, accompagnata dall’avvocato Massimiliano Orrù, suo legale di fiducia, ha varcato il portone della Questura per consegnarsi nelle mani degli investigatori della Squadra mobile che hanno condotto le indagini. Esplicate le formalità di rito è stata quindi tradotta ai Casetti in attesa dell’interrogatorio di garanzia.