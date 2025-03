Rimini, esce dal carcere e torna a perseguitare l’ex compagna: arrestato dalla Polizia

Nel pomeriggio di ieri la Polizia di Stato ha tratto in arresto un uomo per atti persecutori nei confronti dell’ex compagna. La volante è intervenuta nei pressi di un bar a Miramare, a seguito della richiesta di una donna in lite con l’ex compagno. Giunti sul posto, gli agenti prendevano contatto con la richiedente, che riferiva che l’ex compagno, non avendo accettato la fine della loro relazione, si presentava continuamente sotto casa, tempestandola di chiamate effettuate da innumerevoli utenze telefoniche, con la pretesa di incontrarla per l’ennesimo chiarimento.

La donna, impietosita dal comportamento dell’uomo, decideva di incontrarlo ad un bar, poco distante, ma l’uomo iniziava ad inveirle contro con frasi offensive ed ingiurie. Questo atteggiamento violento, culminato con aggressione fisica, portavano la donna ad utilizzare lo spray urticante per allontanarlo.

Pochi istanti dopo, rientrata in casa, la donna segnalava nuovamente al 112 la presenza dell’ex compagno sotto la propria abitazione con un fare minaccioso, pretendendo di entrare nell’appartamento colpendo il portone. Giunti sul posto, gli agenti rintracciavano l’uomo che, assumeva un atteggiamento aggressivo anche verso gli operatori, minacciandoli di morte. Da ulteriori accertamenti, l’uomo risultava avere numerosi precedenti di polizia, tra i quali anche, nel 2023, la misura dell’ammonimento del Questore di Rimini per atti persecutori nei confronti della stessa donna. Successivamente, l’uomo era finito in carcere per spaccio di sostanze stupefacenti, lasciando finalmente in pace la compagna. In considerazione dei fatti accaduti, l’uomo veniva tratto in arresto ed accompagnato presso la casa Circondariale di Forlì.