Rimini, esaudito il desiderio del piccolo Marco: “Donati i camici speciali da supereroi all’ospedale”

Supereroi per i bimbi, principesse per le bambine. I piccoli ricoverati in Oncoematologia all’ospedale di Rimini avranno camici decorati in modo adatto all’età ma soprattutto a misura delle loro speranze. È stato realizzato il sogno del riminese Marco Pantanella venuto a mancare a 8 anni nel dicembre 2023 per un linfoma.

A raccontare la sua storia è la mamma 41enne, Barbara Muccio, di origine pugliese, che assieme al marito Mirko frusinate di 44 anni e alla secondogenita Marta di 6 ha affrontato il dolore più inaudito. Nel momento della fragilità, la famiglia ha chiamato a raccolta le forze e donato una quarantina di camici. Ma non basta. Con i ritagli della stoffa avanzata, molto costosa in quanto rispettosa di numerose esigenze, la ditta ha creato anche cuffiette per i medici.

Barbara, quando è cominciato il calvario?

«La battaglia è iniziata a ottobre 2022, Marco ci ha lasciato a dicembre dell’anno seguente e il 26 febbraio scorso ha compiuto 9 anni festeggiando tra gli angeli. La nostra era una vita serena finché mio figlio ha avvertito un dolore al basso ventre, sulla destra. Pensavamo all’appendicite ma appena l’ha visitato, la pediatra ci ha detto di portarlo subito in ospedale. Il tempo delle lastre al torace e l’indomani era già in sala operatoria, per poi restare oltre 10 giorni in terapia intensiva. Si è ripreso come un supereroe ma nel giugno del 2023, a terapie in corso, la malattia si è fatta più cattiva e la situazione è precipitata. Da luglio a dicembre siamo rimasti a Roma al “Bambin Gesù”, dove il professor Franco Locatelli ha provato in tutti i modi a salvarlo attraverso terapie sperimentali ma lui non ha più messo piede fuori dal nosocomio dove poi si è spento».

Chi vi ha sostenuto all’ospedale di Rimini?

«Qualunque famiglia si sentirebbe persa all’arrivo in corsia, se non fosse supportata dai sanitari e da associazioni come Arop (Associazione riminese oncoematologia pediatrica). Senza quell’empatia sarebbe il buio più totale. Era un continuo entrare e uscire dall’incubo e Marco voleva ringraziare tutti, dottori, infermieri e ragazze della ludoteca che venivano a passare del tempo con lui. Li adorava all’ennesima potenza, perciò ci chiedeva di portare caramelle di ogni gusto e colore e quando lo visitavano o dispensavano la medicina che “gli faceva bene” calmando i dolori, lui diceva: “Dai, prendete una caramella”».

Un altro momento di serenità?

«Quando apriva l’armadio magico di Samanta, la psicologa dell’Infermi, e sceglieva il suo piccolo trofeo. Medici e volontari gli hanno regalato spesso una tregua allentando così anche la nostra sofferenza, perché quando non sai come proteggere tuo figlio, trovare una seconda famiglia rende le giornate un po’ meno dure».

Com’è nata l’idea di questo regalo?

«Marco aveva 8 anni e rigirando il càmice tra le mani mi ha detto: “Mamma, sono grande, non posso indossare questo indumento con gli orsetti. Sto affrontando cose da supereroe”. È partito tutto da lì, ma la decisione è stata presa la mattina in cui per l’ennesimo viaggio in astronave sul lettino, ha trovato il solito càmice con gli orsetti ma in rosa. Abbiamo risolto sostituendolo con uno monouso, verde, così grande da poterci stare in due ma un difetto c’era lo stesso. “Questo è trasparente - mi ha fatto notare imbarazzato -. Per convincerlo gli ho promesso che non sarebbe successo mai più».

Cosa avete deciso?

«Che sarebbe stato lui a regalare ai bambini ricoverati càmici degni del loro coraggio. Grazie all’aiuto di Marina, Ester e Arop nei giorni scorsi abbiamo esaudito il suo desiderio».

Due passioni del vostro bambino?

«La Juventus e il cartone “Dragon Ball”, di cui durante la malattia ha letto tantissimi manga».

Cosa vi ha insegnato Marco?

«Ci ha fatto capire quali siano le cose importanti della vita. Non ha mai smesso di sorridere, non ha mollato mai. Che uno dei suoi sogni si sia concretizzato ci rende immensamente felici».

Nel momento più difficile cosa vi ha aiutati?

«Le piccole cose sono fondamentali durante il percorso: un camicino colorato, una parete tappezzata da disegni ma anche un palloncino o un sorriso, l’abbraccio di una sorella, tutto assume un significato diverso, tutto fa parte della cura, anzi in certi giorni sono proprio i dettagli la medicina più indispensabile».

Come avete spiegato a Marta questa lotta?

«Ha vissuto tutta la malattia del fratello passo dopo passo. Da che la nostra vita era normale, all’improvviso siamo sprofondati nel limbo. Marta sapeva che Marco aveva questa bua grande: non una semplice febbre né un noioso raffreddore. Così è diventata la sua infermiera. C’è stato un periodo in cui faticava a camminare, a causa delle terapie, quindi la sorellina lo faceva adagiare sul divano dicendo “Ora ti faccio i massaggini alle gambe”».

Cosa voleva fare da grande suo figlio?

«Diceva sempre che avrebbe studiato per divenire pediatra, perché i bambini meritano di essere felici e spensierati, devono correre, ridere, gridare e ogni tanto anche far arrabbiare genitori e maestre. Purtroppo il destino aveva altro in serbo per lui, forse però con i camicini nuovi strapperà un sorriso a tanti pazienti e per quella frazione di secondo, per quel breve istante, sarà il loro “piccolo dottore del sorriso”».