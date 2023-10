Rimini, Ermeti e il futuro della Fiera: “Fusione con Bologna? Devono esserci business favorevoli per tutti”

Oggi all’inaugurazione del Ttg è stato il giorno del debutto per il nuovo presidente di Italian Exhibition Group Maurizio Ermeti, che si è prodotto in un appassionato ricordo di Lorenzo Cagnoni: “Ho avuto la fortuna di entrare nel cda dopo l’elezione di Cagnoni e in questi anni ho partecipato e condiviso tutti i suoi progetti. Da parte mia, non sono qui per fare il traghettatore, ma per portare avanti tutti i progetti di espansione previsti per il quartiere fieristico di Rimini e quello di Vicenza. La fusione con il quartiere fieristico di Bologna? Siamo aperti e disponibili, purché ci siano business favorevoli per tutti, non sarò certo io ad ostacolare questo ragionamento”.