Rimini. Entro il 10 maggio la valutazione sul progetto del nuovo stadio

Aspettative “alte” per un intervento che riguarda “il principale impianto sportivo della città e tutto il quartiere in cui sorge”. Il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad, dà il via ai lavori del gruppo tecnico per la valutazione dello studio di fattibilità del nuovo stadio Romeo Neri. Organo che ha come deadline il 10 maggio. La nuova struttura, che coinvolge trasversalmente i diversi settori comunali interessati dal progetto, avrà il compito di esaminare nel dettaglio il documento di fattibilità depositato lo scorso 11 marzo dal raggruppamento temporaneo di imprese costituito da Aurora Immobiliare e Rimini Calcio. E dare entro il 10 maggio la valutazione dell’interesse pubblico dell’intervento proposto, “step indispensabile per poi poter procedere con le successive fasi della progettazione”. Il Comune, sottolinea il primo cittadino, intende “portare avanti con la massima puntualità e nei tempi stabiliti questo articolato percorso amministrativo finalizzato a dotare la città di un impianto per il calcio moderno e funzionale”. Certo, chiosa, sarà “un lavoro impegnativo” e “le aspettative sono alte”: con la contestuale progettazione del nuovo centro di atletica a Rimini sud c’è anche la possibilità di “completare finalmente la dotazione di impiantistica sportiva della città”. Intanto dalla giunta arriva il disco verde a due interventi di modernizzazione dello stadio Romeo Neri che saranno realizzati in linea con i requisiti richiesti dai criteri infrastrutturali Lega Pro per l’iscrizione della società di calcio al prossimo campionato.

Entro giugno 2024 è prevista la sostituzione delle lampade di due delle torri faro e, a seguire, la riqualificazione strutturale della tribuna per una spesa di 155.000 euro. Inoltre con la primavera ci sarà lo start a numerosi interventi sull’impiantistica sportiva di quartiere, dal campo di calcetto di San Vito al nuovo campo da bocce al Parco Spina Verde, dalla riqualificazione della Palestra Carim al centro sportivo di Corpolò, fino alla piscina comunale di Viserba. Cura, riqualificazione e ammodernamento dell’impiantistica sportiva sono “un asset strategico di questo mandato”, sottolinea l’assessore competente Mattia Morolli. Con una pianificazione “capillare, intensa, che guarda a tutte le discipline e a tutte le aree della città, in un’ottica trasversale e diffusa che mette al centro lo sport come volano per lo sviluppo e l’attrattività del territorio”.