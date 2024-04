Rimini. Entro fine anno 422 telecamere in funzione

RIMINI. A Rimini sono state installate le prime delle 113 telecamere programmate per il 2024: a fine anno la città ne avrà in tutto 422. Sei, di cui due con tecnologia ocr sono arrivate sulla nuova rotatoria Bigno e sono già state attivate le prime previste per le aree del Parco del Mare, nei tratti uno e due. Il programma di installazione degli occhi elettronici proseguirà con aree che comprendono 18 nuove telecamere Ocr e 15 multi ottiche a 360 gradi. Trenta, di cui 15 ocr e 15 con tecnologia multiottica 360 gradi, saranno sulle rotatorie della Statale 16 inserite nel progetto “TransitOk” e finanziate con fondi del Ministero dell’Interno. Due, di cui una ocr saranno nella Rotatoria Montescudo, 12 nell’ambito del progetto Borgo Marina, una al ponte ciclopedonale Ausa-ss72, sei (due ocr) sulla nuova rotatoria Bigno (già installate), 19 per le aree del Parco del Mare, nei lotti 1, 2, 3 e 8 (di cui sei già attivate), 18 nel Parco del mare, lotto 6, 14 nel Parco del mare, lotto 7, una in piazzetta San Martino, quattro al Parco Briolini e sei al parco Tonino Bello.