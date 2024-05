Rimini, entrano in casa nella notte con la pistola in pugno e rapinano una coppia

Una nottata di terrore quella appena passata a Rimini. Una coppia ha subito il trauma di una rapina in casa la scorsa notte, con due banditi in azione armati di pistola e dal volto travisato. I malviventi hanno agito nella periferia nord, facendo irruzione nell’abitazione e terrorizzando la coppia. Sul fatto indagano i carabinieri di Rimini, il nucleo investigativo, il nucleo operativo e i militari della stazione di Viserba, competente per territorio. I coniugi non sono stati picchiati né legati ma solo tenuti fermi sotto la minaccia dell’arma. Stando alle prime informazioni, i rapinatori indossavano i guanti e il loro accento avrebbe tradito un’origine straniera anche se si esprimevano in un italiano corretto. La villetta monofamiliare al piano terra ha un’attività economica una pasticceria che ieri notte era chiusa per turno. Sul posto però potrebbero esserci delle telecamere di sicurezza. I carabinieri di Rimini sono al lavoro dalla scorsa notte alle 3 per individuare i rapinatori.