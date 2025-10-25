Rimini, entra per rubare in hotel, ma arriva la Polizia e prova a nascondersi sotto un letto coperto dalle lenzuola: 40enne arrestato

La Polizia di Stato di Rimini, nella serata di venerdì 24 ottobre, ha tratto in arresto un algerino di circa quarant’anni con numerosi precedenti di Polizia, per essersi introdotto abusivamente in un hotel ed aver provato ad asportare qualcosa all’interno dei locali.

L’intervento delle Volanti è avvenuto alle ore 22.30 circa, a seguito della segnalazione del titolare dell’hotel che riferiva dell’attivazione dell’allarme antiintrusione della struttura e che dalle telecamere di videosorveglianza, visionate tramite il suo cellulare, notava un individuo nella reception.

Giunti sul posto, gli agenti constatavano la presenza del 40enne che, alla vista dei poliziotti, tentava di scappare nei piani superiori. Gli agenti inseguivano l’uomo, scovandolo all’ultimo piano, all’interno della mansarda, sotto un letto coperto da alcune lenzuola.

Una volta scoperto, l’uomo veniva accompagnato in Questura. In fase di controllo, inoltre, gli agenti hanno rinvenuto una pinza in metallo all’interno della tasca della felpa, che veniva posta sotto il vincolo del sequestro penale. In considerazione dei fatto accaduti, l’uomo veniva tratto in arresto per tentato furto aggravato e denunciato per porto d’armi e oggetti atti ad offendere.