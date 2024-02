Rimini. Elettrosmog, nel 2023 tutti nei limiti i 30 controlli

RIMINI. Il Comune di Rimini si dice “molto perplesso” sulla misura inserita nel ddl Concorrenza che alzerebbe i limiti elettromagnetici per gli impianti di telefonia mobile. In città, i controlli del 2023 da parte di Arpae e di un consulente specializzato, complessivamente 30, non hanno comunque segnalato sforamenti dei limiti di legge. L’attività di tutela e prevenzione, spiega l’amministrazione, è stata potenziata con l’entrata in vigore nel dicembre 2022 del nuovo Regolamento comunale, che oltre ad agevolare la pianificazione e il monitoraggio dell’insediamento degli impianti sul territorio, si propone anche di dare ulteriore riscontro alla comunità rispetto alla tutela ambientale e della salute. Si prevedono così “ogni anno puntuali campagne di monitoraggio dei campi elettromagnetici”, sia su punti sensibili come scuole e luoghi di assistenza, sia su zone di interesse perché vicine a impianti. Nel corso del 2023 ci sono state 16 rilevazioni, di cui cinque nelle vicinanze di istituti scolastici, nove di abitazioni private e due di uffici comunali. In tutti i casi sono stati rilevati livelli molto al di sotto della soglia di attenzione. Anche per il 2024, come previsto dal contratto consulente, è in programma una nuova campagna di monitoraggi, fino ad un massimo di 20, su siti ritenuti meritevoli di attenzione.