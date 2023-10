Rimini e quegli yacht sconosciuti al fisco

Non avevano dichiarato al fisco la proprietà della barca. E giravano tranquillamente sul proprio yacht, battente, però bandiera estera. L’avevano fatta franca fino a quest’estate quando sono finiti in mezzo a una serie di ispezioni condotte dal reparto operativo aeronavale della Guardia di Finanza. Che, eseguendo 172 controlli in mare, dei quali 67 con esito irregolare, ha rilevato che su 48 imbarcazioni intestate a cittadini italiani, ma battenti bandiera di Stati esteri, ben 12 presentavano irregolarità per omessa compilazione del previsto quadro nella dichiarazione dei redditi, per un valore delle imbarcazioni pari a 760mila euro.

Attività di controllo e repressione apprezzata dal prefetto Rosa Maria Padovano: «La concretezza che ha caratterizzato l’operato di Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e Capitaneria di Porto in un’azione coordinata di vigilanza, ma soprattutto di costante ed efficace prevenzione - ha detto - costituisce la vera forza per “soffocare” alla radice l’insorgere di episodi che arrecano grave nocumento alla collettività».

Non solo Finanza. Perché nell’ambito dei controlli in mare si è distinta anche la Capitaneria di Porto che, tra Rimini, Riccione, Cattolica e Bellaria Igea Marina, ha impiegato 115 unità ed effettuato le seguenti ispezioni: 1.130 sul demanio marittimo, 950 a tutela della sicurezza della balneazione, 4mila sugli accessi agli stabilimenti balneari, 657 sulla navigazione da diporto e altrettanti in materia di pesca. Controlli che hanno prodotto 15 sanzioni per irregolarità relative all’ordinanza balneare, altre 2 per la sicurezza della navigazione, 24 sulla navigazione da diporto e 32 in materia di pesca.