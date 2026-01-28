Rimini e la dispersione scolastica: “Oltre 100 segnalazioni, quasi tutte recuperate”

Dispersione scolastica a Rimini: “Più di 100 segnalazioni, quasi tutte recuperate”. Così il Comune in una nota, ribadendo l’utilizzo di in metodo semplice e diretto: chiamare tutte le famiglie

Gli uffici hanno scelto un approccio chiaro: contattare, una ad una, tutte le famiglie, verificare la situazione reale e incrociare i dati con le scuole e, quando necessario, con i servizi sociali di prossimità. Un lavoro fatto di telefonate, colloqui e ascolto, che parte dal presupposto che dietro ogni posizione ci sia una storia diversa.

“Il nostro obiettivo è capire, non punire – spiega la vicesindaca Chiara Bellini –. Prima di parlare di sanzioni vogliamo incontrare le famiglie, ascoltare e ricostruire i percorsi. La scuola è un diritto e un dovere, e va sostenuta con accompagnamento e dialogo”.

Questo metodo - sottolinea la nota del Comune - ha già permesso di chiarire le posizioni, quasi la totalità, riportando i minori a frequentare la scuola senza dover ricorrere all’iter repressivo o penale, previsto solo come extrema ratio dalla normativa nazionale.

“Contrastare evasione ed elusione scolastica – conclude Bellini – significa costruire ponti, non muri. La repressione non risolve i problemi: li sposta. Il dialogo, invece, permette di riportare i ragazzi a scuola e di sostenere davvero le famiglie”.

Le verifiche proseguiranno nelle prossime settimane, con l’obiettivo di chiudere ogni posizione e accompagnare tutti i minori verso un percorso scolastico regolare.