Rimini e l’unica via del centro non asfaltata. Protestano i residenti

“Povera Antonia De Barigano, signora nobile dei Malatesta, ti hanno dedicato una via poco nobile, buia, senza luce, ma piena di buche e polvere”. Recita così un cartello manoscritto adagiato sul selciato (o meglio dire, sulla ghiaia) della stradina che costeggia le mura di cinta nel tratto tra il giardinetto di fronte alla rotonda Scarponi e Porta montanara. La vietta, però, ha una storia del tutto singolare. Lo spiega l’assessore ai Lavori pubblici, Mattia Morolli, ricordando che la via in questione «è entrata a far parte del demanio nel 2018, perché fino a quel momento, a partire dal 1950, è stata patrimonio delle Ferrovie dello Stato, che lungo quell’asse viario avevano le case cantoniere». L’ingresso tardivo nel patrimonio comunale ha comportato quindi il ritardo nell’essere presa in considerazione per interventi di restyling, che ora, però, sono in fase di definizione.

Ci stiamo lavorando

Nonostante la storia singolare, i residenti hanno a che fare ormai da molti anni con diversi fattori di disagio, «siamo l’unica strada del centro storico non asfaltata» dicono, e se la prendono anche con l’assenza di illuminazione e le numerose buche.

«Problemi che siamo al lavoro per risolvere - assicura Morolli - il tema c’è, ed è al vaglio un progetto per realizzare un’illuminazione che non vada a impattare sulle abitazioni private, né sulle mura storiche, così come per la pavimentazione si pensa a una lastricatura di pregio». «Siamo nel centro storico - rammenta - un’area sottoposta a stringenti vincoli paesaggistici, dettati anche dalla Soprintendenza, che ci costringono ad agire in modo molto preciso. Per fare un esempio, è una strada che non si può asfaltare normalmente». In attesa di futuri interventi la via è stata esclusa alle auto tramite il posizionamento di fittoni. Inoltre è previsto a breve, annuncia Morolli, «un incontro con i residenti per discutere insieme al Comune idee per l’illuminazione e progetti futuri».