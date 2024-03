Rimini, è in comunità di recupero, ma continua a spacciare: 20enne arrestato

Martedì scorso, i Carabinieri di Rimini hanno arrestato un giovane ventenne, con precedenti di polizia, già sottoposto al regime degli arresti domiciliari presso la Comunità Papa Giovanni XXIII di Rimini, a seguito dell’arresto in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, in esecuzione all’ordinanza di aggravamento della misura cautelare personale, emessa dal Giudice del Tribunale di Rimini. Il provvedimento di aggravamento della misura scaturiva dalla difficoltà del giovane ad adattarsi alla vita comunitaria dalla scarsa collaborazione e rispetto delle regole della Comunità. Espletate le formalità di rito, il giovane è sttao associato presso la Casa Circondariale di Rimini a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.