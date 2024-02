Rimini e il lato buono del web: “Mi hanno recuperato il borsello rubato, mi sono commosso”

«Ci sono ancora persone oneste capaci di compiere gesti bellissimi. Vorrei tanto ringraziare colei che ha ritrovato il mio borsello. Mi ha fatto commuovere». È una storia che fa riflettere ed emozionare, quella che Graziano Toccafondo - 72 anni, ex presidente dei commercianti del borgo San Giuliano e attuale gestore del circolo Acli - ha narrato al Corriere. Tutto è cominciato il martedì di Carnevale, quando l’uomo si trovava alla parrocchia del borgo per organizzare una festa del circolo. «Il mio borsello è sparito proprio in quel pomeriggio - spiega il 72enne, che non nutre alcun dubbio sul fatto di esser stato derubato -. La porta della chiesa era aperta e chiunque sarebbe potuto entrare. Mi sono anche fatto un’idea del colpevole». Da quel momento in avanti, del suo borsello sarebbe scomparsa ogni traccia. Ma è bastato attendere qualche ora affinché avvenisse quello che Toccafondo, senza esitazioni, ha definito come un «vero miracolo».

L’articolo completo sul Corriere Romagna in edicola