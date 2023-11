Rimini e il futuro del teatro Novelli: “Uno spazio dedicato alla cultura”

Il teatro Novelli approda in consiglio comunale. E il suo stato di abbandono finisce all’interno di un’interrogazione presentata dal consigliere Stefano Brunori della lista Lisi per Rimini e discussa (giovedì sera) in aula. Con tanto di risposta rassicurante dell’assessore ai lavori pubblici, Mattia Morolli: «Il teatro Novelli è ricompreso nella proposta di potenziamento della dotazione culturale cittadina dell’amministrazione comunale».

L’interrogazione

Strada del rilancio aperta, quindi. Come confermato dai chiarimenti forniti da Morolli agli interrogativi sollevati da Brunori, tra i quali la destinazione attuale dell’area con eventuali possibili insediamenti residenziali e gli interventi previsti dall’amministrazione Sadegholvaad sull’immobile. «A due anni di distanza dall’insediamento di questa giunta non sappiamo ancora che futuro avrà il Novelli», stigmatizza Brunori.

«L’amministrazione comunale ha affidato, nei mesi scorsi, alla società Anthea, la valutazione della vulnerabilità sismica dell’immobile teatro, unitamente alla redazione del progetto di fattibilità per la riqualificazione dello stesso», replica Morolli.

Insomma, il “polo dei vip”, che ai tempi del centro “Pio Manzù” era solito ospitare politici del calibro di Gorbaciov, Kissinger, Napolitano, autorevoli figure femminili come Lady Diana e la regina di Giordania, Rania, Graca Mandela, moglie di Nelson Mandela, e Rita Levi Montalcini, artisti come Pavarotti e Lucio Dalla e attrici del livello di Sharon Stone, è pronto per tornare agli antichi splendori.

Osserva, però, Morolli: «Sono state condotte prove di laboratorio sulle strutture e sui materiali che compongono l’impianto strutturale e altre sono in corso per ulteriori approfondimenti tecnici. È chiaro, comunque, che lo stato dell’immobile, oggetto dalla sua fondazione negli anni Trenta di numerosi interventi di modifica e aggiunte che via via, nei successivi 70 anni, ne hanno squilibrato lo stato funzionale e architettonico originario, risulti precario».

“Stiamo studiando”

Evidenti, quindi, gli sforzi economici e progettuali che Palazzo Garampi dovrà sostenere per mettere in sicurezza lo stabile e ridare vita a una struttura di Marina Centro incastonata in uno dei punti più suggestivi di Rimini, tra lungomare, piazzale Fellini e Grand hotel.

Sottolinea allora l’assessore ai lavori pubblici: «Una volta completata l’analisi tecnica, questa amministrazione presenterà la sua proposta di complessivo potenziamento della dotazione culturale cittadina, compreso il teatro Novelli, dando priorità alle esigenze di spazi e disponibilità che esprime il mondo culturale tutto: teatro, musica, arti visive e intellettive, incrociando nel contempo la necessaria riqualificazione urbana complessiva che ogni intervento sui contenitori culturali deve avere come obiettivo parallelo. Sarà mia cura - conclude Morolli - tenere informato il consiglio di questa partita che l’amministrazione comunale considera prioritaria proprio perché rientra in quella rifunzionalizzazione e restituzione degli spazi culturali e sociali avviata negli ultimi anni e che ci hanno consentito di candidarci autorevolmente a Capitale della Cultura 2026».