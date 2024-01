Rimini e i grandi eventi sportivi del 2024: “Ogni euro investito ne fa incassare 18”

La “punta di diamante” degli eventi sportivi di Rimini del 2024 è il Tour de France del 29 giugno, ma la città ne conta una cinquantina. A partire dalla Convention del Baseball e del Softball italiani (Con-X 2024) al Palacongressi dal 26 al 28 gennaio, seguita dal Paganello, il campionato di beach ultimate che anima la spiaggia nel fine settimana di Pasqua con atleti da tutto il mondo. E ancora, i Campionati europei di Ginnastica artistica maschile (24-28 aprile) e femminile (1-5 maggio), i mondiali di pattinaggio artistico a rotelle a settembre, il Rimini Wellness (30 maggio-2 giugno) e Sportdance, coi campioni della danza sportiva a luglio. Passando ai motori, la novità dei Campionati Mondiali di FormulaE (13-14 aprile), il motomondiale con il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini (6-8 settembre), passando per la Transitalia Marathon (20-22 settembre).

Non mancheranno i tornei di calcio promossi dalle realtà sportive del territorio, gli appuntamenti con la vela. Per l’assessore allo Sport Moreno Maresi, si tratta di “una qualità e una quantità di eventi come poche altre realtà in Italia possono vantare e che poggia sulla scelta lungimirante di credere nello sport come volano di sviluppo economico, di immagine oltre che sociale del territorio”. Non a caso la recente ricerca commissionata dalla Regione Emilia-Romagna dice che le manifestazioni ospitate nel 2022 hanno portato un indotto di oltre 150 milioni di euro, a fronte di un investimento da parte della Regione pari a 8,3 milioni. Insomma un effetto moltiplicatore di 18 euro per ogni euro stanziato. Di questi, evidenzia, di 81 eventi, 26 si sono tenuti nel riminese. Sempre dall’indagine ci sono stati effetti sulle presenze turistiche, circa 1.150.000, oltre alle ricadute reputazionali e promozionali dell’attività di comunicazione che accompagna i grandi eventi.