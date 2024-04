Rimini, è di una creativa di Igea Marina la campagna choc “Siete insetti” in stazione a Roma e Milano per Netflix

Ma a chi si è rivolto il colosso statunitense di distribuzione streaming per stupire, “spaventare” e incuriosire centinaia e centinaia di viaggiatori che posando il trolley, naso all’insù, si sono fermati in mezzo alla stazione, in barba a scadenze e appuntamenti? La risposta suona riminese e risponde al nome della 42enne igeana doc Chiara Monticelli che spiega: «Una parte della campagna pubblicitaria prevedeva una sorta di falso video hacking nelle stazioni ma senza rivelare il brand di riferimento. In breve abbiamo simulato una sorta di invasione aliena e la percezione dei viaggiatori è stata quella di essere sotto attacco di una minaccia, oltretutto incomprensibile. Non pensavamo, tuttavia, di raccogliere risultati di questa portata, ma la gente ci ha creduto veramente e si sono scatenate le più disparate emozioni. In molti hanno scritto mail alla stazione o a Ferrovie dello Stato, non comprendendo cosa stesse accadendo e i video rimbalzati sui social sono diventati subito virali. Fatto sta che alla stazione di Milano Cadorna abbiamo dovuto rimuovere le “affissioni” dopo neanche due ore dal lancio perché le persone si sono spaventate. Nel frattempo la novità era diventata una notizia».

