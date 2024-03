Rimini e copertura nidi: superata la soglia europea di copertura del 33%

Rimini raggiunge e supera l’ obiettivo europeo previsto dalla “strategia di Lisbona” per la copertura dei posti nido. Così il Comune in una nota: “In anticipo con le tempistiche previste - a fronte di un obiettivo prefissato al 2027 - i servizi educativi riminesi dedicati ai nidi sono già oggi oltre la soglia europea prevista del 33%; solo nell’anno 2002, lo stesso tipo di copertura, si assestava all’11,9%. Il risultato è frutto di una politica amministrativa che ha messo i servizi educativi al centro del proprio bilancio e, contemporaneamente, della ricerca dei più ampi e variegati fondi pubblici - regionali, nazionali, europei - che ci ha permesso di anticipare l’obiettivo dichiarato, che era quello di arrivare a questo risultato entro il 2027, una volta consegnati i tre nuovi nidi attualmente in costruzione grazie ai fondi del PNRR.

Una politica lungimirante e sostenibile che ha portato a investire per i nidi più di 6 milioni di euro”.

La riduzione delle rette

“Il risultato che l’attuazione di tale politica sta producendo - continua la nota - è stato in primo luogo quello di ridurre la retta dei nidi pubblici. La riduzione è stata applicato anche in favore dei nidi autorizzati a gestione privata ai quali il Comune destina annualmente una somma per l’abbattimento delle rette di 250 mila euro, finalizzata a sostenere i nuclei famigliari sotto un determinato valore ISEE”.

Più di 600 le famiglie che hanno usufruito dell’abbattimento rette

Nei nidi a titolarità pubblica le famiglie che hanno usufruito della gratuità sono state il 75% degli iscritti. Nei nidi privati circa il 50% delle famiglie ha usufruito degli abbattimenti tariffari finanziati con i fondi comunali (che, insieme al bonus Inps, hanno inciso in maniera significativa sulla riduzione dell’impatto economico a carico delle famiglie). In termini assoluti le famiglie riminesi interessate dalla politica sono state più di 600. “Quella dei nidi gratuiti – hanno ricordato il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad, e la vicesindaca con delega alle politiche educative, Chiara Bellini – è stata la prima azione di questa amministrazione. L’importante risultato ottenuto - il superamento della soglia europea di copertura nei nidi - ne è una conseguenza diretta, frutto delle scelte precise fatte in sede di bilancio comunale, della caparbietà con cui abbiamo cercato ed ottenuto fondi diversi, a partire da quelli europei, del sostegno ad una rete virtuosa tra pubblico e privato. Non solo abbiamo colmato un gap storico, ma posto le basi per un ampliamento dei servizi in grado di intercettare bisogni nuovi ed emergenti da parte delle famiglie riminesi, tenendo fermo il concetto da cui siamo partiti, quello dell’accessibilità per tutti, a partire da chi è più in difficoltà”.