Rimini, duomo gremito per l’ultimo saluto a Gianni Indino - Gallery

Nel duomo, gremito, l’ultimo saluto a Gianni Indino, avvenuto questa mattina. Colleghi, collaboratori, amici, parenti e istituzioni riminesi si sono raccolti intorno al feretro per dire addio a un uomo che nei suoi 70 anni di vita, dopo avere scelto Rimini come casa, ha lasciato un segno che resterà indelebile nella storia di questa città. Commosso, il pensiero del presidente nazionale di Confcommercio Carlo Sangalli, che nel ricordare Indino, numero uno della sezione riminese, ne ha rammentato la generosità e la giovialità, il suo essere una persona capace di godersi la vita e rendere grazie per quanto avuto. Anche la figlia Valentina ha ricordato il padre, il nonno “meraviglioso che è stato”, e anche i molteplici impegni e incarichi che rivestiva. Quelli che per Indino erano i suoi “secondi figli”.