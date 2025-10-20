Rimini, due rotonde intitolate ad Anna Stepanovna Politkovskaja e Ugo La Malfa

La città di Rimini rende omaggio a due figure che hanno incarnato valori fondamentali della democrazia e della libertà: Anna Stepanovna Politkovskaja, giornalista russa simbolo del coraggio nella difesa dei diritti umani e della libertà di stampa, e Ugo La Malfa, statista e economista che ha contribuito in modo determinante alla costruzione della Repubblica italiana. Per la loro straordinaria testimonianza civile e per i principi di cui si sono fatti portatori, l’Amministrazione comunale ha deciso di dedicare a questi due personaggi due importanti rotatorie cittadine, inserendoli nella toponomastica di Rimini.
Le cerimonie di intitolazione si terranno entrambe giovedì 23 ottobre: alle ore 16:30 verrà inaugurata la rotonda dedicata ad Anna Stepanovna Politkovskaja “Giornalista (1958-2006)”, situata tra via Galla Placidia e via Costantino il Grande; a seguire, alle ore 17:15, si procederà all’intitolazione della rotonda dedicata a Ugo La Malfa “Politico ed Economista (1903-1979)”, situata in via Emilia, di fronte all’ingresso Sud della Fiera di Rimini. Ad entrambe le cerimonie inaugurali sarà presente l’assessore alla toponomastica Francesco Bragagni.