Rimini. Due insegnanti e sei figli: “Cibo in casa, vacanze e allegria, ecco i segreti della nostra maxi famiglia”

Abitavano a Rimini, a una decina di minuti di distanza, ma per farli conoscere e innamorare c’è voluta la Germania dove erano volati nel 1987 per una vacanza studio.

Parliamo della super coppia composta dalla 53enne Lucia Amianto e da Fabrizio Gobbi, 56 anni, entrambi insegnanti e genitori felici di sei figli, pronti a festeggiare i 28 anni di matrimonio il prossimo 11 febbraio.

Signori Gobbi, da chi è composta la vostra famiglia extra large?

«La nostra famiglia è stata allietata dalla nascita di sei figli, quattro femmine e due maschi. La maggiore si chiama Federica e ha 27 anni, si è sposata a ottobre 2023 e abita in Spagna, dove è impegnata in un dottorato. Poi c’è la 24enne Caterina che, laureata al Dams, prosegue gli studi di giornalismo ed editoria. Seguono la 17enne Giovanna e la 15enne Chiara, entrambe iscritte al liceo scientifico, rispettivamente il Serpieri e l’Einstein. A chiusura Matteo che compirà 12 anni a giugno e frequenta la prima media e infine il più piccolo della nidiata, Francesco, al terzo anno alle elementari. Ma non è tutto. Alla squadra si aggiungono due gatti: Miele di 13 anni e Patata di un anno e mezzo».

In tanti a tavola, come riuscite a gestire menù e spesa?

«In realtà è la nota dolente. A causa degli impegni di lavoro ci barcameniamo in spese quotidiane, prevedendo un menù abbastanza strutturato che, ad esempio, prevede la pizza preparata in casa per il sabato. Di solito per pranzo puntiamo su un piatto unico e, finito di mangiare, ognuno ripone il suo piatto in lavastoviglie dando una mano per rimettere a posto. Risparmiare non è sempre facile, servono tante attenzioni, “no” alla gelateria, a titolo esemplificativo, semaforo verde invece per i dolci fatti in casa. Ogni settimana se ne vanno dieci chili di pasta e sette litri di latte. La certezza? Tutti i nostri figli se la cavano abbastanza bene ai fornelli».

Come progettate le vacanze?

«Frequentiamo il campeggio di Carpegna, nelle Marche, da 26 anni dove ci siamo organizzati con una roulotte a cui è stata inglobata una piccola casa. Trascorriamo 15-20 giorni di agosto in quel piccolo, grande paradiso. L’alternativa consolidata per i viaggi più lunghi resta invece la formula del bed&breakfast».

L’unione fa la forza?

«Assolutamente sì, i nostri ragazzi si aiutano nei compiti e le più grandi badano ai fratellini quando siamo impegnati nelle riunioni. Non si sono mai annoiati un giorno, giocano assieme e conoscono il valore della condivisione».

Qual è la parola che meglio rappresenta una famiglia come la vostra?

«Amore. Sconsigliamo vivamente il nostro esempio a persone fissate con l’ordine: non reggerebbero, per il resto non vediamo controindicazioni».

Rimini è una città adatta alle famiglie numerose?

«Senz’altro, basti pensare ai tanti eventi gratuiti o ai divertimenti aperti a tutti, senza spendere una fortuna, ma anche ai mezzi pubblici efficienti e al gran numero di ciclabili e spazi verdi. Accompagniamo a scuola solo il più piccolo dei nostri figli, gli altri sono autonomi in ogni spostamento».

Riuscite a ritagliarvi dei momenti di coppia?

«L’amore si evolve come ogni sentimento, ma abbiamo sempre avuto del tempo per noi. Grazie alla figlia maggiore, che per un certo periodo ha studiato in Francia, abbiamo vissuto persino un weekend, guancia a guancia, a Parigi, con più romanticismo degli adolescenti alla prima cotta».

Secondo voi come sono viste le famiglie numerose dalla società?

«La battuta che ci ripetono spesso è: “Non ce l’avevate il televisore?”. Indagano sempre come se dietro alla nostra scelta dovesse annidarsi un motivo particolare, ad esempio legato alla fede religiosa».

Lo Stato fa abbastanza per chi ha molti figli?

«Qualcosa andrebbe migliorato, per esempio smettendo di porre limiti all’Isee per ottenere determinate facilitazioni».

Su cosa non potete più contare? E per quale ragione non scambiereste la vostra realtà con nessun’altra al mondo?

«Non ci ricordiamo più cosa sia il silenzio (ridono, ndr), anche considerando che siamo insegnanti (Lucia in una scuola primaria di Rimini e Fabrizio in un professionale di Cesena, nda). Ma la sensazione più bella di tutte, quando stiamo per addormentarci, è il calore e la serenità che si respira nella nostra casa. Per noi è un privilegio avere tutti questi figli e ci dispiace che a tante coppie che vorrebbero diventare genitori non sia concessa questa gioia. Tanti, invece, si fanno troppi scrupoli, prima di avere un bambino vogliono “sistemarsi” ma la vita è un cammino impossibile da pianificare. Se si aspetta il momento giusto, si rischia di non partire mai».