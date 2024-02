Rimini. Droga in casa, insegnante arrestato

Tradito dal “profumo” dello spinello che sta fumando mentre passeggia in centro. Questa volta a caccia di droga, nell’abitazione di un insegnate riminese, domenica scorsa c’è andata la squadra di Pg della Polizia locale che ha sequestrato circa 280 grammi di stupefacenti tra hashish e marijuana e arrestato il 45enne per detenzione a fine di spaccio dell’educatore.

L’operazione

A costringerlo a trascorrere una notte nella cella di sicurezza del comando di via della Gazzella il fiuto (termine decisamente appropriato) di una pattuglia delle divise di Palazzo Garampi in servizio in pieno centro storico. Seppur in auto, passando accanto a lui e alla donna in sua compagnia, hanno riconosciuto il tipico odore rilasciato da uno spinello.

Decidevano così di fermarsi per eseguire un controllo e proprio in quel frangente l’uomo ha cercato di disfarsi della “canna”.

Gli agenti, esaminati i documenti, hanno chiesto all’insegnante se avesse con sé altro di compromettente. Lui ha subito consegnato un barattolino con dentro un paio di grammi circa tra hashish e marijuana.

La piena collaborazione non ha però cancellato il sospetto che quella appena sequestrata fosse solo una piccola quantità di droga da lui detenuta.

Ipotesi rafforzata quando gli accertamenti al terminale hanno rivelato che nel 2019 aveva avuto un altro incidente per lo stesso motivo; questa volta nei guai c’era finito per mano dei carabinieri.

La dispensa

Decisa la perquisizione d’iniziativa la squadra di Pg è andata a casa del 45enne. Nel mobile dello studio sono stati trovati tre barattoli dov’erano custoditi poco più di 36 grammi di marijuana, mentre in un altro contenitore appoggiato questa volta in bellavista sulla scrivania sono spuntati cinque panetti di hashish per un peso complessivo di poco superiore ai 230 grammi e due involucri di cellophane contenenti entrambi la medesima sostanza da taglio.

Informato il pubblico ministero di turno Davide Ercolani, il 45enne dopo le formalità di rito è stato arrestato.

L’epilogo

Ieri mattina l’insegnante, difeso di fiducia dall’avvocato Carlo Beltrambini, è comparso in Tribunale per il processo per direttissima.

Dopo la convalida dell’arresto il giudice, come richiesto dal legale, lo ha scarcerato senza obblighi e concesso i termini a difesa.

L’udienza è stata quindi aggiornata a lunedì prossimo.