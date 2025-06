Rimini. Dopo 80 anni e la chiusura, Biotti riapre e riparte in centro

La storica profumeria Biotti di piazza Tre Martiri, chiusa nel 2019 dopo oltre 80 anni di onorato esercizio, torna sotto un’altra veste e in un’altra sede, non lontano dalla sede originale.

Il nuovo negozio si chiama BeHot ed è in via Quintino Sella 5, sempre in pieno centro storico della città di Rimini.

Fondata nel 1937 da Anita Biotti, la profumeria era poi passata in gestione alla nuora Lidiana Bezzi e infine alla nipote, Alice Cesaretti Biotti.

Oggi quest’ultima, dopo un’esperienza manageriale durata sei anni, ha deciso di tornare a essere imprenditrice . «Il centro è già aperto ed operante e a breve, a metà luglio, faremo l’inaugurazione ufficiale».