Rimini. Donna sequestrata dai banditi: legata al divano e imbavagliata per rubare soldi e oro

Una pensionata riminese è stata rapinata sabato pomeriggio in un condominio di via Dario Campana da due banditi che l’hanno sequestrata mentre stava uscendo di casa per andare a fare la spesa. I malviventi l’hanno bloccata appena messo piede sul pianerottolo. Trascinata nel suo appartamento l’hanno legata e imbavagliata con corde e nastro isolante, bloccata su un divano e l’hanno depredata di oro e contanti. Prima di fuggire l’hanno rinchiusa in camera da letto dove, faticosamente, è riuscita a liberarsi e dare l’allarme. Sul grave episodio indaga la Squadra mobile della Questura di Rimini.